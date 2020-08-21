В Комрате задержали двух контрабандистов и конфисковали около 10 тонн спирта без документов

В Комрате задержали двух контрабандистов и конфисковали около 10 тонн спирта без документов

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали двух жителей села Комратского района, подозреваемых в крупной контрабанде этилового спирта в Украину.

В общей сложности правоохранители изъяли около 10 тонн алкоголя, а также большое количество ёмкостей для спирта, 9 000 долларов США, оружие, боеприпасы, устройства для хранения информации и мобильные телефоны.

Один из задержанных ранее был судим за кражу. Подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. В настоящее время устанавливается причастность к преступной схеме иных лиц.

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