В Комрате вылетевший на тротуар автомобиль снёс остановку (ФОТО)

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Остановка общественного транспорта в Комрате была разрушена после того, как в неё врезался легковой автомобиль. Инцидент произошёл утром 11 июня.

По словам очевидцев, внедорожник “подрезал” автомобиль Dacia. Пытаясь избежать столкновения, водитель вырулил в сторону, но машина врезалась в остановку общественного транспорта.

Виновник аварии, пишет gagauzinfo.md, скрылся с места происшествия. О пострадавших в аварии не сообщается.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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