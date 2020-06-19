В Комрате вскоре появится новый спортивный комплекс (ФОТО)

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Глава кабмина Ион Кику побывал сегодня в Комрате на стройплощадке, где идут работы по созданию спортивного комплекса. На 4 га земли будут располагаться футбольный стадион на 5 000 мест, крытый зал для различных командных видов спорта и другие значимые объекты.

Новый объект предполагает проведение национальных и международных тренировок и соревнований. Более того, стадион комплекса будет соответствовать футбольным стандартам FIFA.

Проект реализуется при финансовой поддержке турецкого правительства. На его строительство выделено около 10 миллионов евро.

Премьер-министр поблагодарил кабинет министров Турции за помощь, оказанную Молдове. Стоит отметить, что из государственного бюджета на подключение спорткомплекса к сети водоснабжения и канализации выделено 8,6 млн леев.

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