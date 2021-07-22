В Комрате врача приговорили к двум годам тюрьмы за смерть ребёнка

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Дежурный врач Комратской районной больницы был приговорён к 2 годам лишения свободы с отсрочкой за нарушение правил оказания медицинской помощи, что привело к смерти ребёнка. Также мужчина не сможет работать в медицинской сфере в течение 3 лет.

Прокурорам удалось доказать, что мужчина, работая дежурным врачом в больнице, не провёл соответствующее обследование и отказал в госпитализации родителям 5-месячного ребёнка, поступившего с острой респираторной инфекцией. Через несколько часов после этого младенец умер.

Проведённые судебно-медицинские экспертизы показали, что летального исхода можно было избежать, если бы ребёнок получил своевременную помощь. 45-летний обвиняемый свою вину не признал.

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