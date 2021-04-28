В Комрате водитель сбил 2-летнего ребёнка, сдавая назад: малыш впал в кому

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По данным полиции, за рулем легкового автомобиля находился 42-летний житель Комрата. Отъезжая от подъезда многоквартирного дома, он не заметил ребенка, который находился сзади.

По предварительным данным, малыш 2019 года рождения в состоянии комы был доставлен в реанимацию центральной районной больницы Комрата. Впоследствии его перевезли на лечение в Кишинев, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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