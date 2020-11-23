В Комрате уже месяц не могут найти 15-летнего юношу

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Полиция устанавливает местонахождение несовершеннолетнего жителя села Русская Киселия. 23 октября Вадим Мавроди ушёл из дома, ничего не сказав родным.

Приметы пропавшего: рост 150-160 см, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на юноше были чёрные джинсы, синие кроссовки и белая спортивная куртка, пишет echipa.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 112, 0-298-20-002, 0 (298) 25-795.

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