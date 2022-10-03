В Комрате тракторист сбил женщину и сбежал с места происшествия

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В районную больницу Комрата доставили женщину после того, как её сбил трактор.

Тракторист при повороте не справился с управлением, съехал с дороги и сбил женщину. С места происшествия водитель сбежал, пишет gagauzinfo.md.

Пострадавшая легко отделалась – врачи констатировали у неё лишь перелом руки и ушибы.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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