В Комрате тракторист сбил женщину и сбежал с места происшествия

В районную больницу Комрата доставили женщину после того, как её сбил трактор.
Тракторист при повороте не справился с управлением, съехал с дороги и сбил женщину. С места происшествия водитель сбежал, пишет gagauzinfo.md.
Пострадавшая легко отделалась – врачи констатировали у неё лишь перелом руки и ушибы.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.
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