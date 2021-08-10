В Комрате разыскивают пропавших без вести девочек-подростков

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Инспекторатом полиции Комрата устанавливается местонахождение двух несовершеннолетних жительниц села Дезгинжа Комратского района. 6 августа 16-летняя Терзи Елена и 14-летняя Терзи Татьяна вместе со своей 15-летней родственницей Терзи Натальей ушли из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулись.

Приметы Терзи Елены: рост примерно 1,65 м., худощавого телосложения, волосы короткие, окрашенные в красновато-лиловый цвет. Была одета в спортивный костюм тёмно-серого цвета и обута в кроссовки белого цвета.

Приметы Терзи Татьяны: рост примерно 1,65 м., плотного телосложения, волосы короткие, русые. Была одета в шорты серого цвета, майку красного цвета и мастерку черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщать об этом в дежурную часть Инспектората полиции Комрата или по телефонам: 112; 0(298)2-57-95, 069911135.

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