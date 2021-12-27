В Комрате пропала пенсионерка, страдающая провалами в памяти

В Комрате пропала пенсионерка, страдающая провалами в памяти

Разыскивается 72-летняя Бабогло Стефанида, проживающая в селе Кирсово Комратского района. Последний раз её видели 25 декабря. 

Приметы: рост 170 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы седые. Была одета в тёмно-фиолетовый длинный плащ с капюшоном (как на фото), тёмно-синие спортивные штаны, красный свитер, сине-серые кроссовки.

У женщины ранее бывали провалы в памяти. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 079 61 63 81, 112.

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