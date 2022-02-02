В Комрате пожарные спасли кошку, забравшуюся на столб (ФОТО)

В Комрате пожарные спасли кошку, забравшуюся на столб (ФОТО)

Будни пожарных – это не только тушение огня и спасение людей, порой спасать приходится животных – так, как это произошло этим утром в Комрате.

Испуганный кот забрался на столб на перекрестке улиц Третьякова и Пушкина в Комрате, и спуститься назад уже не мог. Прохожие пытались достать животное, но самостоятельно сделать это им не удалось, передает gagauzinfo.md.

– Кот с утра мяукал, я не понимала откуда его слышно. Потом нашла его – кот был на столбе и никак не мог спуститься. Я думала снять его сама, нашла лестницу, но не дотянулась. Вызвала 112, очень оперативно приехали. Все быстро сделали, помогли, кошку сняли. Хочу поблагодарить службу 112 за помощь, – рассказала жительница Комрата.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md