В Комрате пожарные спасли кошку, забравшуюся на столб (ФОТО)

0

Будни пожарных – это не только тушение огня и спасение людей, порой спасать приходится животных – так, как это произошло этим утром в Комрате.

Испуганный кот забрался на столб на перекрестке улиц Третьякова и Пушкина в Комрате, и спуститься назад уже не мог. Прохожие пытались достать животное, но самостоятельно сделать это им не удалось, передает gagauzinfo.md.

– Кот с утра мяукал, я не понимала откуда его слышно. Потом нашла его – кот был на столбе и никак не мог спуститься. Я думала снять его сама, нашла лестницу, но не дотянулась. Вызвала 112, очень оперативно приехали. Все быстро сделали, помогли, кошку сняли. Хочу поблагодарить службу 112 за помощь, – рассказала жительница Комрата.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.