Пожар в Гагаузии: вспыхнул сарай с дровами (ФОТО)

Пожар в Гагаузии: вспыхнул сарай с дровами (ФОТО)

Накануне пожарные тушили возгорание в селе Ферапонтьевка Комратского района. Согласно данным ГИЧС, загорелся сарай. 

Огонь охватил крышу площадью 40 м2. В помещении хранилось около 15 кубометров дров.

Спасателям удалось вынести газовый баллон из расположенной рядом пристройки, предотвратив таким образом возможный взрыв. Огонь успел полностью уничтожить крышу сарая, однако не затронул дом и подсобное помещение.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение ребёнка с огнём. Окончательную причину инцидента предстоит установить.

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