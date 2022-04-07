В Комрате подорожал проезд в общественном транспорте

Ездить на общественном транспорте в Комрате стало дороже. Для тех, кто ежедневно пользуется городскими автобусами, повышение проезда даже на один лей сильно бьёт по карману.

В условиях, когда растут цены на коммунальные услуги и на продукты питания, заплатить 5 леев за проезд может уже не каждый. Горожане уверяют – отдавать предпочтение они будут больше пешим прогулкам.

Причина роста тарифов известна всем – она заключается в подорожании топлива. Однако, по словам многих жителей города, повышение цены за проезд – это не решение проблемы. Наоборот, это приведёт к уменьшению пассажиропотока и как следствие к ещё большим финансовым потерям у перевозчиков, передает gagauzinfo.md.

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