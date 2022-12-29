В Комрате пьяный мужчина угрожал молотком полицейскому

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Пьяный мужчина, устроивший скандал в семье, начал угрожать и оскорблять сотрудников полиции, которые прибыли на вызов.

На требование объяснить, что происходит, мужчина схватил молоток и попытался ударить им полицейского. Тот, однако, моментально отреагировал, отобрал молоток и, скрутив агрессора, вывел на улицу. Уже там мужчина стал нецензурно оскорблять всех, кого видел.

По словам матери мужчины, он злоупотребляет алкогольными напитками, из-за чего дома часто происходят скандалы. Сам дебошир свою вину признал.

За угрозы должностному лицу действующее законодательство предусматривает штраф в размере до 1350 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества или лишение свободы на срок до 2 лет. Суд в итоге распорядился назначить наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок в 110 часов, передаёт gagauzinfo.md.

Приговор не является окончательным.

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