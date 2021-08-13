В Комрате пенсионер сбил школьницу

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Ребёнок, переходивший через дорогу, был сбит проезжающим автомобилем. Инцидент произошёл накануне в Комрате.

На переходившую дорогу девятилетнюю девочку был совершён наезд. За рулём автомобиля «Фольксваген» находился 70-летний житель Дезгинжи, передаёт gagauzinfo.md.

По данным управления полиции Гагаузии, ребёнок получил травмы и был доставлен в районную больницу Комрата. По факту ДТП проводится проверка.

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