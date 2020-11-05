В Комрате патрульные помогли вернуться домой потерявшемуся ребёнку

Инцидент произошёл 3 ноября. Патрульная группа карабинеров заметила на улице несовершеннолетнего без присмотра взрослых.
Во время беседы мальчик сообщил, что заблудился и не знает, как добраться домой. Правоохранители оперативно установили место жительства ребёнка и отвели его к родным, пишет echipa.md.
Граждан, которые заметили на улицах людей в затруднительном положении или детей без присмотра, просят обращаться по номеру 112.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии