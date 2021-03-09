В Комрате патрульные помогли вернуться домой потерявшейся девочке

В Комрате патрульные помогли вернуться домой потерявшейся девочке

Патруль карабинеров заметил этим утром на улице ребёнка. Девочка находилась без присмотра взрослых и плакала.

Как выяснилось, несовершеннолетнюю повёл в детский сад отец, но девочка заблудилась. Патрульные связались с родителями и передали им ребёнка.

Правоохранители призывают граждан не оставлять детей без присмотра. В случае, если вы заметили людей, которые находятся в затруднительном положении, обратитесь к ближайшему патрулю карабинеров или позвоните по номеру 112.

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