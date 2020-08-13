В Комрате ночью сгорел автомобиль: предполагается поджог (ФОТО)

В Комрате ночью сгорел автомобиль: предполагается поджог (ФОТО)

Припаркованный во дворе частного жилого дома в Комрате легковой автомобиль марки Audi подожгли неизвестные. Инцидент произошел в ночь на 12 августа.

По словам владельца автомобиля, сработала сигнализация, после чего произошла вспышка, а за ней – пожар. В результате возгорания полностью выгорел салон машины, передаёт gagauzinfo.md.

Рассматривается версия поджога. Всех, кто что-либо знает об этом инциденте, просят позвонить по телефону пострадавшего автовладельца (079141410, Александр). Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.

По факту случившегося ведется следствие.

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