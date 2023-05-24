В Комрате карабинеры помогли потерявшемуся мальчику вернуться домой

В Комрате карабинеры помогли потерявшемуся мальчику вернуться домой

На улице Ленина в Комрате карабинеры заметили мальчика, который гулял без сопровождения взрослых.

Стражи порядка подошли к ребенку, чтобы узнать, почему он один и нужна ли ему помощь. Ребенок сказал что потерялся, но смог назвать адрес проживания. Вскоре правоохранители выяснили, где он живет. Мальчика отвезли домой и передали его родителям, передает gagauzinfo.md.

Карабинеры просят родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. В случае экстренных ситуаций следует звонить по телефону 112.

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