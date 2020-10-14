В Комрате ищут женщину, подозреваемую в магазинной краже (ФОТО)

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Управление полиции АТО Гагаузия совместно с ИП Комрата просит граждан оказать содействие в установлении личности женщины, подозреваемой в краже.

4 октября подозреваемая находилась в помещении магазина бытовой техники в Комрате, откуда пропал товар, пишет upatogagauzia.md.

Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в Инспекторат полиции Комрата по телефонам: 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80. Также информацию можно оставить анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

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