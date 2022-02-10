В Комрате ищут мужчину, страдающего психическим расстройством

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Правоохранители разыскивают жителя Комрата. Драган Константин Константинович 1995 года рождения ушёл из дома и назад не вернулся.

По данным полиции, молодой человек страдает психическим расстройством, не идёт на контакт.

Приметы пропавшего: рост примерно 180 см, крепкого телосложения, темноволосый, сообщает gagauzinfo.md.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, следует позвонить по телефонам 029 822 980 (дежурная часть инспектората полиции Комрат), 079 101 152 или 112.

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