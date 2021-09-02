В Комрате грабитель сорвал с шеи прохожей золотую цепочку: ему грозит до 7 лет тюрьмы

В Комрате грабитель сорвал с шеи прохожей золотую цепочку: ему грозит до 7 лет тюрьмы

В полицию накануне обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что на одной из улиц Комрата неизвестный молодой человек сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком, а затем пытался украсть сумку. 

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В результате следственных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 25-летний житель села Дезгинжа Комратского района, сообщает пресс-служба инспектората полиции Гагаузии.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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