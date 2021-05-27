В Комрате 11-летний мальчик угнал автомобиль

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В Комрате был угнан автомобиль марки Opel Vectra, принадлежащий 25-летнему жителю столицы.

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на заявление и приступили к проведению розыскных мероприятий. В тот же день была установлена личность угонщика. Им оказался 11-летний житель Комратского района, передаёт gagauzinfo.md.

Транспортное средство возвращено владельцу. Все обстоятельства выясняются.

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