В Комрате 11-летний мальчик угнал автомобиль

В Комрате 11-летний мальчик угнал автомобиль

В Комрате был угнан автомобиль марки Opel Vectra, принадлежащий 25-летнему жителю столицы. 

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на заявление и приступили к проведению розыскных мероприятий. В тот же день была установлена личность угонщика. Им оказался 11-летний житель Комратского района, передаёт gagauzinfo.md.

Транспортное средство возвращено владельцу. Все обстоятельства выясняются.

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