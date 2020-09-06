В коммуне Тырнова и селе Нукэрень сегодня проходят новые местные выборы

В коммуне Тырнова и селе Нукэрень сегодня проходят новые местные выборы

Жители данных населенных пунктов выбирают примаров. 

Так, на должность главы коммуны Тырнова Дондюшанского района претендуют:

  1. Бодорин Виктор от ПСРМ;
  2. Лисник Ион от ДПМ;
  3. Лисник Олег, независимый кандидат.

Три кандидата и в селе Нукэрень Теленештского района. Это:

  1. Русу Сергей от ДПМ;
  2. Лашку Серджиу от ЛДПМ;
  3. Чернолев Юрие от ППДП.

Новые местные выборы в этих населенных пунктах были назначены после того, как их примары добровольно подали в отставку, так как были избраны председателями Дондюшанского и Теленештского районов.

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