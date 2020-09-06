В коммуне Тырнова и селе Нукэрень сегодня проходят новые местные выборы

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Жители данных населенных пунктов выбирают примаров.

Так, на должность главы коммуны Тырнова Дондюшанского района претендуют:

Бодорин Виктор от ПСРМ; Лисник Ион от ДПМ; Лисник Олег, независимый кандидат.

Три кандидата и в селе Нукэрень Теленештского района. Это:

Русу Сергей от ДПМ; Лашку Серджиу от ЛДПМ; Чернолев Юрие от ППДП.

Новые местные выборы в этих населенных пунктах были назначены после того, как их примары добровольно подали в отставку, так как были избраны председателями Дондюшанского и Теленештского районов.

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