В коммуне Тырнова и селе Нукэрень сегодня проходят новые местные выборы

Жители данных населенных пунктов выбирают примаров.
Так, на должность главы коммуны Тырнова Дондюшанского района претендуют:
- Бодорин Виктор от ПСРМ;
- Лисник Ион от ДПМ;
- Лисник Олег, независимый кандидат.
Три кандидата и в селе Нукэрень Теленештского района. Это:
- Русу Сергей от ДПМ;
- Лашку Серджиу от ЛДПМ;
- Чернолев Юрие от ППДП.
Новые местные выборы в этих населенных пунктах были назначены после того, как их примары добровольно подали в отставку, так как были избраны председателями Дондюшанского и Теленештского районов.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии