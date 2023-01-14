В коммуне Тогатин построят насосную станцию

В коммуне Тогатин построят насосную станцию

В коммуне Тогатин будет построена региональная насосная станция, включающая 10-километровую канализационную сеть. Проект финансирует примария Кишинёва, а пользователями станут почти 20 тысяч жителей коммуны Тогатин, Крузешт и Будешт.

Стоимость работ – 31,7 млн леев, из которых почти 14 млн леев выделила примария Кишинёва. Ожидается, что строительные работы будут завершены в этом году.

За последние три года муниципалитет вложил в проекты для коммуны Тогатин 29 миллионов леев, направленные на повышение уровня жизни населения. Речь идёт о ремонте дорог и тротуаров, расширении водопроводных сетей, строительстве ангара для сантехники, ремонте детского сада и гимназии, пишет ipn.md.

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