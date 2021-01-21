В коммуне Бэчой вновь открылся ещё один детский сад (ФОТО)

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Речь идёт о дошкольном учреждении №140 “Ион Крянгэ”. С сегодняшнего дня здесь ждут 160 малышей: обустроены 7 групп, в том числе ясельная.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в открытии отремонтированного детского сада. По словам градоначальника, реконструкция учреждения началась в 2012 году, финансовые средства на ремонт здания и обустройство прилегающей территории ежегодно выделялись из муниципального и местного бюджетов. Примария Кишинёва в 2020 году направила на это около 1,6 миллиона леев.

В учреждении были проведены работы по замене крыши, ремонту групп, пищеблока, а также фасадов, беседок и игровых площадок. Также из суммы в 1 миллион леев, предоставленной Фондом социальных инвестиций Молдовы (ФСИМ), были приобретены мебель и оборудование для пищеблока.

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