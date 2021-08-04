В коммуне Бэчой будет новая подъездная дорога

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Начался ремонт подъездной дороги к коммуне Бэчой со стороны Международного Аэропорта Кишинёва по улице Бэчой Ной от бул. Дачия.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что для этого из муниципального бюджета было выделено 70% средств, а из местного бюджета – 30%.

Ремонтные работы включают: демонтаж бетона, укладку фундамента гравием, нанесение выравнивающего слоя асфальтобетона, покрытие асфальтобетона мелкими заполнителями в качестве слоя износа по всей поверхности дороги.

Также в этом году возобновится ремонт дороги к селу Бэчой, работы начались в прошлом году. На этом участке дороги будут обустроены пешеходные тротуары с бордюрами протяжённостью 834 м при въезде в населённый пункт, – отметил Чебан.

Глава муниципия также добавил, что в прошлом году в коммуне было реализовано много проектов при финансовой поддержке примарии Бэчой и примарии Кишинёва. Речь идёт о капитальном ремонте детского сада №140 (работы по обустройству и строительству павильонов), ремонте детского сада №101 (крыша, термоизоляция, внутренние работы), ремонте крыши начальной школы №101, ремонте крыши гимназии №102 в селе Брэила (крыша, термоизоляция), капитальном ремонте детского сада №171 в коммуне Бэчой.

Мы продолжим поддерживать пригородные населённые пункты и будем способствовать улучшению качества жизни людей, – подчеркнул Ион Чебан.

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