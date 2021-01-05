В коммуне Бачой возобновил работу отремонтированный детский сад (ФОТО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан посетил детский сад №171 в коммуне Бачой, вновь открывший после ремонта свои двери для малышей.

Здесь были выполнены следующие работы: замена кровли, установка системы вентиляции, ремонт фасада, теплоизоляция здания, укладка тротуарной плитки на территории детского сада, восстановление тепловых, водопроводных и канализационных сетей, замена электрических сетей и ламп, покупка новой мебели, а также строительство пристройки, где расположены раздевалка, актовый зал, процедурный кабинет, прачечная и ванная комната.

Детский сад рассчитан на 50 детей и 15 сотрудников. Затраты на проект на 70% покрыл муниципалитет, ещё 30% было выделено из местного бюджета, – отметил градоначальник.

Напомним, что в этом году в коммуне Бачой после капитального ремонта вновь открылся детский сад №101, а вскоре будет работать и детсад №140.

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