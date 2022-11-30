В Колонице продолжается ремонт улицы Штефана чел Маре

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Центральная улица Колоницы, протяжённость которой составляет 2,3 километра, в этом году ремонтируется на деньги, вложенные примарией Кишинёва.

Так, на ремонт было выделено дополнительно 4 миллиона леев к 6 миллионам, предусмотренным в муниципальном бюджете на ремонт улицы Штефана чел Маре. Таким образом, общая сумма, вложенная примарией Кишинёва в этом году на ремонт центральной дороги в Колонице, составляет 10 миллионов леев.

Стоимость многолетнего проекта оценивается почти в 14,6 миллионов леев. В следующем году должны быть выполнены заключительные работы на сумму более 4,6 миллионов леев.

На данный момент по обе стороны улицы был обустроен тротуар: установлен бордюр и уложена тротуарная плитка. Также укладывается первый слой асфальта.

Стоит отметить, что улица Штефана чел Маре в Колонице не ремонтировалась более 40 лет. За три года на реализацию проектов по развитию инфраструктуры в Колонице из муниципального бюджета было выделено почти 19 млн леев.

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