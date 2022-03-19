В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от ковида

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Китайские власти в субботу впервые с 25 января 2021 года зафиксировали два смертельных исхода от коронавируса. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал 4 051 новый случай заражения коронавирусом – на 19% больше, чем ровно неделю назад. Как уточняется в заявлении, только 181 из вновь выявленных инфицированных прибыл из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 2 228 человек, остальные 1 823 – бессимптомные носители.

Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, продолжает стремительно возрастать – за последние 7 дней этот показатель увеличивался примерно на 20% в сутки.

Официально за всё время в материковой части КНР переболели 128,4 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей, умерли 4 638 заразившихся, пишет tass.ru.

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