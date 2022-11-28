В Китае проходят акции протеста против антиковидных ограничений

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В городах Китая проходят массовые протесты против политики “нулевой терпимости” к коронавирусной инфекции.

Протесты охватили в том числе столицу страны Пекин и крупнейшие города Шанхай и Гуаньчжоу. Они начались после того, как в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнём квартиры, передаёт svoboda.org.

Урумчи находится в локдауне уже более трёх месяцев. В нём живёт около 4 миллионов человек. Из-за жёстких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. 24 ноября в одном из многоэтажных домов возник пожар, предположительно, из-за закрытых на локдаун дверей многие жильцы не смогли выбраться наружу. Городские власти отвергли эту версию, заявив, что жильцы неправильно поняли правила техники безопасности.

Протесты охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая. Два вечера подряд протестовали жители Шанхая и Пекина, протесты прошли также в Ухане – городе, где впервые была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

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