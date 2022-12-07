В Китае ослабили коронавирусные ограничения на фоне массовых протестов

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Власти Китая ослабили профилактические ограничительные меры, введённые в стране из-за новой вспышки коронавируса.

Соответствующее решение было принято на фоне массовых протестов против карантина в крупных городах страны. Пекин ввёл зоны высокого риска не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Власти также дали возможность заражённым COVID-19 без симптомов выбирать между самоизоляцией дома и добровольным централизованным карантином.

Также было отменено обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для людей, чья работа не связана с рисками инфицирования или контактами с детьми и пожилыми гражданами, за исключением посещения таких мест, как дома престарелых, медучреждения, школы и детские сады, пишет lenta.ru.

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