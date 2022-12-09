В кишинёвском зоопарке животных закаляют на случай перебоев с электричеством

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В зоопарке Кишинёва закаляют животных, чтобы на случай перебоев с электроэнергией звери могли вынести длительное пребывание без подогрева.

В вольере попугаев сокращают количество инфракрасных ламп для обогрева. Так птиц постепенно адаптируют к пониженным температурам. Привычные для пернатых 24 градуса тепла сменились на плюс 19.

– Это очень медленный процесс, потому что эти животные непривыкшие, они очень чувствительны к перепадам температуры. Поэтому там, где установлены три лампы, мы выключаем одну, через неделю ещё одну, – рассказала заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Ольга Юзвак.

В вольерах для кошачьих лампы днём отключают полностью. В зимниках у хищников плюс 7. Такую температуру лесные и камышовые коты переносят без стресса. Помогают и домики с настилами из сена.

– Они не нахохлены, не дрожат. Мы определяем их состояние по этим поведенческим характеристикам. Если кошечка забивается, она нахохлена, дрожит, мы понимаем, что здесь надо что-то предпринимать. Но в основном они себя ведут вполне вальяжно, – отметил ветеринар зоопарка Вадим Волобуев, передаёт mir24.tv.

Закалять животных решили из-за энергетического кризиса в стране. Тарифы на электричество и отопление этой зимой выросли в несколько раз. Случались и перебои с их подачей. Сохранить зверей – об этом сейчас думают и день, и ночь.

– Мы не можем рисковать, у нас коллекция очень дорогостоящая, именно по видам животных. Это единственное учреждение такого рода в Республике Молдова, – отметила Ольга Юзвак.

Некоторым животным закалка категорически противопоказана. Комфортная температура для лемуров и африканских обезьян не должна опускаться ниже 22 градусов. От нехватки солнечного света и дефицита витамина D спасают эти ультрафиолетовые лампы. Их включают ежедневно на 20 минут и ставят возле каждого вольера.

У вольеров теплолюбивых животных установлены бензогенераторы. На случай перебоев с электроэнергией сотрудники зоопарка закупили семь штук.

– Они расположены, скажем так, стратегически, позволяют сразу же отреагировать и подключить вольеры к электроносителям. У нас есть работники, которые дежурят и в выходные дни, постоянно мы всё это держим на контроле, – подчеркнула Ольга Юзвак.

На время закаливания хищникам убрали разгрузочные дни. Их вводили для того, чтобы животные в неволе не набирали лишний вес. При низких температурах дополнительные калории пойдут только на пользу.

В кишинёвском зоопарке более 700 видов животных. Среди них есть и редкие звери, занесённые в Красную книгу.

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