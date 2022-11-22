В кишинёвском аэропорту отменены два рейса из-за технических неисправностей самолётов

В кишинёвском аэропорту отменены два рейса из-за технических неисправностей самолётов

Об этом сообщили в Пограничной полиции. 

В ведомстве не уточнили, о каких именно рейсах речь, однако на онлайн-табло видно, что были отменены прилёты из Дюссельдорфа и Лейпцига.

Обстоятельства уточняются.

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Комментарии (1)

  1. Хотелось бы еще ,что бы авиакомпания объяснила пассажирам отмененных рейсов причину и компенсировала стоимость билетов. Но пока никто не отвечает на письма и звонки… Испорчен отпуск ,потеря средств…

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