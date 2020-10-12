В кишинёвских больницах задействуют дополнительные места для приёма пациентов с коронавирусом

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В Центре COVID-19 подготовили 200 мест для пациентов с коронавирусом. Еще столько же коек оборудовали для граждан с подозрением на инфекцию. Об этом на своей странице в соцсети сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, которая сегодня посетила новый блок и оценила степень его готовности к приёму людей.

Думбрэвяну также сообщила, что с завтрашнего дня будут задействованы дополнительные места в Республиканском наркологическом диспансере и в Больнице дерматологии. Изучаются и другие возможности приёма пациентов с коронавирусом в Кишинёве. В районах ситуация остаётся стабильной. При необходимости активируются дополнительные места или пациентов перенаправляют в другие медицинские учреждения, где есть свободные койки.

Министр в очередной раз призвала граждан соблюдать меры борьбы с коронавирусом: сохранять дистанцию в метр и избегать скопления людей; носить маску в общественном транспорте и в торговых центрах; следить за тем, чтобы маска покрывала рот и нос; соблюдать гигиену при кашле и чихании; обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.