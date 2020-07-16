В Кишинёве злоумышленник подкараулил мужчину в подъезде и ограбил (ВИДЕО)

Преступник ограбил 63-летнего жителя столицы. У мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, украли мобильный телефон и золотое кольцо.
Инцидент произошёл в подъезде жилого дома на Чеканах. Ущерб жертва оценила в 9 000 леев.
Вскоре подозреваемый был опознан: им оказался 38-летний житель столицы, ранее совершавший аналогичные правонарушения. Украденные вещи были изъяты и возвращены потерпевшему.
За грабёж злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
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