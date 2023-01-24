Шок! В Кишинёве девушка родила дома мёртвого ребёнка и спрятала тело в морозилке

Шок! В Кишинёве девушка родила дома мёртвого ребёнка и спрятала тело в морозилке

Медики сообщили в полицию, что к ним обратилась 20-летняя девушка, которая родила ребёнка дома. У врачей вызвало подозрение то, что пациентка была без малыша – она заявила, что он родился мёртвым. 

Как удалось выяснить правоохранителям, гражданка самостоятельно родила дома. По её словам, признаков жизни у ребёнка не было. Тогда мать решила положить тело в морозильную камеру, чтобы затем похоронить.

Труп новорождённого отправили на экспертизу, следов насильственной смерти не обнаружено. Выяснилось, что мать пыталась скрыть беременность в родном городе, и с этой целью незадолго до родов начала снимать квартиру в столице.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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