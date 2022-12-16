В Кишинёве заработали первые “умные” светофоры

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Транспортная развязка на бул. Дачия-ул. Бэчоий Ной – это первый перекрёсток в столице, где были установлены интеллектуальные светофоры.

Данный перекрёсток является одним из самых опасных в муниципии. Здесь, по данным полиции, 70% дорожно-транспортных происшествий заканчиваются смертельным исходом. Поэтому он был реорганизован для безопасности пешеходов.

Устройства оценивают количество автомобилей на перекрёстке и самостоятельно определяют длину волны на полосах движения, чтобы уменьшить пробки.

Параллельно с модернизацией светофоров произведена перепланировка тротуаров, установлены парапеты для защиты пешеходов, а также осуществляется перенос остановок общественного транспорта.

В дальнейшем планируется установить “умные” светофоры и на других перекрёстках по бул. Дачия, на участке между улицами Бэчоий Ной и Буребиста. Также будет произведена оценка участков с повышенным риском ДТП и будет принято решение о том, где перекрестки будут модернизированы подобным образом.

Также в текущем году компания Lumteh модернизировала светофоры на ряде перекрёстков столицы: Сармизеджетуза (пересечение с улицами Минская, Буребиста, Н. Зелинского, Куза-Водэ, улицы Грэдина Ботаникэ), Куза-Водэ, Каля Орхеюлуй, Трандафирилор, Михай Витязул, Митрополит Дософтей, Колумна, Николае Димо, Ак. Андрей Сахаров, Андрей Дога, Тудор Владимиреску, Думитру Рышкану.

В текущем году запроектировано ещё 4 комплекса светофоров, которые предполагается обустроить на перекрёстках: ул. Н. М. Спэтару – ул. Джинта Латинэ; ул. Н. М. Спэтару – ул. П. Заднипру; ул. Н. М. Спэтару – ул. И. Виеру; ул. Н. М. Спэтару – ул. И. Думенюк.

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