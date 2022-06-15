В Кишинёве заработали фонтанчики с питьевой водой

В Кишинёве заработали фонтанчики с питьевой водой

АО “Apă-Canal Chişinău” вновь открыло фонтанчики с питьевой водой. Они расположены в парке “Валя морилор”, сквере парка “Штефан чел Маре”, сквере у Кафедрального собора и в парке “Алунелул”. Также в секторе Ботаника, возле парка “Долина роз”, беспрерывно работает бювет с питьевой водой, которую постоянно тестируют и фильтруют.

Перед тем, как запустить фонтанчики, были приняты все санитарные меры для их дезинфекции, чтобы предотвратить распространение вирусов. Жители столицы смогут не только бесплатно утолить жажду в жаркий день, но охладиться, благодаря дополнительной функции распыления воды.

Граждан призывают бережно относиться к фонтанчикам и не выводить их из строя.

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