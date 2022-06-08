В Кишинёве запустили проект по переработке стеклянных отходов

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«Создание устойчивых решений для переработки стеклянных осколков» – таков девиз запущенного в Кишинёве проекта, который финансируется Национальным фондом охраны окружающей среды и софинансируется и реализуется АО «Reciclare».

– Около 16% отходов, производимых жителями столицы, подлежат вторичной переработке: стекло, бумага, картон, металл, пластик, шины, текстиль. Они могут быть переработаны или даже преобразованы в новые продукты с рыночной стоимостью. Проект «Создание устойчивых решений по переработке осколков стекла» — огромное достижение для каждого из нас. Процесс переработки стекла требует постоянных инноваций, и для того, чтобы удовлетворять постоянно меняющиеся потребности потребителей, мы также должны идти в ногу с ними, — заявила на церемонии запуска проекта министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, пишет moldpres.md.

По словам директора завода “ABS Recycling” Сергея Балики, Кишинёв производит 188 тысяч тонн отходов в год (515 тонн в день).

– В среднем на одного кишинёвца приходится чуть более 300 килограммов мусора в год. Теоретически количество отходов, образующихся у жителей столицы, меньше, чем у жителя Евросоюза, но в ЕС много отходов перерабатывается, а у нас большая часть попадает на свалку. Каждый день мы все производим отходы, поэтому нам необходимо управление ими. Отходы — это не только экологическая проблема, но и экономический ущерб, — подчеркнул Балика.

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