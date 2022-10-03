Вниманию жителей Сынжеры! Автобус №18 меняет график работы

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С сегодняшнего дня, 3 октября, МП “Городской автобусный парк” запускает дополнительно два автобуса на маршрут №18 “А”, которые курсируют от улицы Измаил (центр Кишинёва) до конечной остановки “31 Августа” в городе Сынжера.

Кишинёв с пригородом Сынжера также связывают два троллейбуса маршрута №31, которые с сегодняшнего дня меняют расписание. Так, маршрут троллейбуса №31 сокращает количество рейсов, а интервал составит 60 минут.

С графиком работы автобуса №18 “А” можно ознакомиться ниже, а изменённый график работы троллейбуса №31 можно найти здесь.

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