В Кишинёве запустили интерактивную карту ДТП

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Сегодня в Кишинёве запустили интерактивную карту, на которой указаны зоны муниципия, где в течение 2019 года произошло больше всего ДТП. Карта была создана в сотрудничестве с компанией “Тrimetrica”, и её можно загрузить на мобильный телефон. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, информация будет обновляться каждые полгода. Сегодня на платформе заполняются данные об авариях, произошедших 6 июня этого года. На онлайн-платформе указаны самые опасные улицы и перекрестки города, а также количество пострадавших и погибших в результате аварий.

Стоит отметить, что примария муниципия Кишинёв разработала ещё три подобные онлайн-платформы. Речь идет о цифровой карте, на которой указаны улицы и тротуары, находящиеся в ремонте, а также адреса, где наносится дорожная разметка. На второй карте указаны зоны, где растет амброзия. А на третьей – места, где находятся туалеты в парках.

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