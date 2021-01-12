В Кишинёве запущена информационная кампания “Столичная молодёжь против COVID-19” (ВИДЕО)

0

Кампания “Столичная молодёжь против COVID-19” проводится Муниципальным молодёжным центром Главного управления образования, молодёжи и спорта в сотрудничестве с Управлением культуры и Главным управлением социальной помощи и здравоохранения.

Цель акции — информировать население, особенно молодёжь, о важности соблюдения правил защиты от COVID-19.

В ходе мероприятий 45 молодых людей, разделённых на группы, в общественных местах в секторах муниципия будут призывать граждан быть ответственными. Они также будут раздавать защитные маски. Флешмобы пройдут в сквере у Кафедрального собора Рождества Христова, в парках “Валя Морилор”, “Валя Трандафирилор”, “Алунелул”, в сквере на улице Мирон Костин, в сквере на бульваре Мирча чел Бэтрын и др.

В ходе кампании Муниципальный молодёжный центр будет проводить информационные мероприятия, в том числе в социальных сетях, распространять информативные видеоролики и проводить онлайн-занятия со специалистами в области общественного здравоохранения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.