В Кишинёве запущен сайт о туризме в городе

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Столичная примария впервые запустила веб-сайт https://visit.chisinau.md/, где можно найти полезную информацию об истории и культуре Кишинёва с описанием самых важных достопримечательностей: исторических зданий, памятников, театров, музеев, а также туристического троллейбуса.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, гости и жители столицы здесь также могут найти рекомендации по отдыху на свежем воздухе и программу национальных или местных мероприятий.

Интерактивная карта даёт возможность определить интересующие места и найти их местоположение, а также получить краткое описание, сопровождаемое аудиогидами. На сайте вы сможете познакомиться с выдающимися личностями современной или новейшей эпохи, которые внесли значительный вклад в имидж города и принесли ему известность за пределами страны, – отметил Чебан.

Сайт будет регулярно пополняться самыми важными событиями и туристической информацией о городе на трёх языках – румынском, русском и английском.

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