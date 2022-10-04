В Кишинёве запущен новый троллейбусный маршрут

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с сегодняшнего дня запущен новый троллейбусный маршрут – №33: от улицы Кодрилор в пригороде Дурлешты до улицы Х. Коандэ в столице.

Троллейбусы №33 будут следовать по указанному ниже маршруту.

Туда: ул. Кодрилор, Т. Владимиреску (в Дурлештах) – ул. В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ (в черте столицы).

Обратно: (в черте столицы) ул. Х. Коандэ, М. Дософтей, М. Витязул, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.