В Кишинёве запретили проведение новогодних корпоративов

0

Соответствующее решение приняла сегодня Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия.

Пункт 5 постановления гласит, что с 22 декабря по 15 января в Кишинёве запрещено проведение праздничных мероприятий и корпоративов, посвящённых зимним праздникам: как в заведениях общественного питания, так и в учреждениях, на рабочем месте и т.д. Не разрешаются развлечения, танцы, конкурсы и прочие мероприятия на данную тематику.

Кроме того, граждан предупреждают о высоком риске заражения коронавирусом в случае приглашения Деда Мороза, Снегурочки или других персонажей домой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.