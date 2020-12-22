В Кишинёве запретили проведение новогодних корпоративов

В Кишинёве запретили проведение новогодних корпоративов

Соответствующее решение приняла сегодня Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия. 

Пункт 5 постановления гласит, что с 22 декабря по 15 января в Кишинёве запрещено проведение праздничных мероприятий и корпоративов, посвящённых зимним праздникам: как в заведениях общественного питания, так и в учреждениях, на рабочем месте и т.д. Не разрешаются развлечения, танцы, конкурсы и прочие мероприятия на данную тематику.

Кроме того, граждан предупреждают о высоком риске заражения коронавирусом в случае приглашения Деда Мороза, Снегурочки или других персонажей домой.

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