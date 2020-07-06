В Кишинёве ограничили движение большегрузов в жару

Движение крупнотоннажного транспорта на столичных дорогах общественного пользования запрещено с 10.00 до 20.00 в дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов.
По данным пресс-службы примарии муниципия Кишинёв, ограничения касаются транспортных средств общей грузоподъемностью более 20 тонн. Мера, введенная муниципальными властями, направлена на защиту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования.
Ограничения не распространяются на:
- общественный пассажирский транспорт;
- транспорт, перевозящий продукты питания, а также участвующий в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- транспорт, предназначенный для перевозки грузов с температурным режимом, и транспорт, задействованный при реабилитации дорог в пределах строительной площадки.
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