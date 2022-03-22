В Кишинёве закрыли один из центров размещения беженцев

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Центр размещения беженцев в Легкоатлетическом манеже был закрыт в контексте оптимизации расходов.

Согласно представленным данным, 80 беженцев, которые находились в манеже, были переведены в другие центры временного размещения в Кишинёве, передаёт ipn.md.

Стоит отметить, что со дня открытия, 1 марта, центр размещения в манеже принял более 10 тысяч беженцев из Украины. На сегодняшний день в стране работают 104 авторизованных центров размещения, в которых доступно почти 5000 мест.

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