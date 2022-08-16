В Кишинёве задержали супружескую пару. Оба находились в розыске (ВИДЕО)

В Кишинёве задержали супружескую пару. Оба находились в розыске (ВИДЕО)

43-летняя жительница Криулянского района была объявлена в розыск ещё в 2014 году. Тогда её признали виновной в пассивной коррупции и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Женщину задержали сегодня в столице. Вместе с ней находился и её 40-летний супруг, который также разыскивался столичной полицией за мошенничество, а инспекторатом полиции Леова – как должник.

Задержанной гражданке предстоит отбывать наказание в тюрьме №13.

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