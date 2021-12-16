В Кишинёве задержали преступную группу, промышлявшую квартирными кражами

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Полиция задержала мужчин 20 и 23 лет, ранее судимых за аналогичные преступления и грабежи.

За противоправной деятельностью подозреваемых в течение 3 месяцев велось наблюдение. Правоохранителям удалось доказать причастность мужчин к не менее 25 случаям краж в столице.

Подозреваемые несколько дней наблюдали за квартирами, расположенными на 1 и 2 этажах. Злоумышленники проникали внутрь через окно, после чего похищали ценные вещи (золотые и серебряные украшения, деньги). Некоторые моменты попали на камеры наблюдения.

Ущерб, причинённый потерпевшим, составляет около 2 миллионов леев. В ходе обысков в автомобилях и по месту жительства подозреваемых полиция нашла украденные вещи, а также инструменты, которыми подельники пользовались для совершения краж.

Правонарушители помещены под стражу на 30 суток. Им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет.

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