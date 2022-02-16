В Кишинёве задержан подозреваемый в изнасиловании

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Правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Его поместили в изолятор на 30 дней.

Потерпевшая позвонила в полицию и сообщила, что стала жертвой насильника. На место прибыла оперативная группа. Женщину доставили в больницу.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Во время допроса он признал свою вину. Примечательно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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